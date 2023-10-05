Güney Kore Milli Günü Ankara'da kutlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ve Güney Kore halkları arasında çok yakın ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ve Güney Kore halkları arasında çok yakın ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi.

Güney Kore Milli Günü dolayısıyla CerModern'de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Türkiye ve Güney Kore'nin, Asya'nın iki ucunda yer alan kadim medeniyetlerin temsilcileri olduğunu belirten Akçapar, iki ülke halkları arasında çok yakın ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını belirtti.

Akçapar, "Türkiye, Güney Kore'nin özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine destek vermek amacıyla 1950'de BM Komutanlığı bünyesinde Kore Savaşı'na katıldı. Bu vesileyle gazilerimizi saygıyla selamlıyorum, şehitlerimizi de yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kore Savaş'ı sırasında Türk askerinin fedakarlığının Güney Kore ile bağları ilerletme yönündeki kararların nişanesi olduğuna işaret eden Akçapar, o tarihten bugüne haklar arasında "kan kardeşliği" olarak tanımlanan özel bağlar bulunduğunu, ilişkilerin 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini dile getirdi.

Akçapar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Güney Kore'nin sergilediği dayanışma ve işbirliğinin iki ülke arasındaki bağların ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, iki ülkenin G-20 ve MIKTA üyeleri olarak birçok bölgesel ve küresel konuda benzer fikirleri paylaştığını kaydetti.

"Kore Savaşı'nda 'kan kardeşler' olarak birlikte savaştık"

Lee, ekim ayının ülkesi için anlamlı olduğunu belirterek, "2000 yıl önce komşu olan biz artık geleceğe birlikte yön veren stratejik ortaklarız." dedi.

"Kore Savaşı'nda 'kan kardeşler' olarak birlikte savaştık." diyen Lee, gazilere teşekkür etti.

Lee, her yıl 200 bin Koreli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve iki ülke arasında farklı alanlarda işbirlikleri olduğunu aktararak, "180'den fazla Koreli şirket, Türkiye'de bulunmaktadır. Koreli şirketler, Türkiye'nin ortaklarıyla ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamaktadır. Bu yıl, ikili ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacaktır." diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin deprem bölgesindeki çalışmalarına değinen Lee, "Biz bunu aslında 70 yıl önce Kore için yaptığınız fedakarlıklar ve katkılara karşı bir vefa borcumuz olduğunu düşünerek yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Kore mutfağından tatlar davetlilere ikram edildi, danslar ve geleneksel Kore müziği dinletisi yapıldı.

Davetliler, Kore Kültür Merkezince düzenlenen "K-maestro" adlı resim sergisini de gezme fırsatı buldu.