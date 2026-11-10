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Güney Kore lideri Lee, ABD'de Demokratların ara seçim zaferi sonrası işbirliği istedi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD'de Demokratların ara seçimlerde Kongre çoğunluğunu kazanmasının ardından ABD yönetimi ve Kongrede iki partili işbirliğinin düzenlenmesini istedi. Lee, kabine toplantısında yetkililere olumsuz etkileri en aza indirme talimatı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD'deki ara seçimleri Demokratların kazanmasının ardından ABD yönetiminin yanı sıra Kongrede de iki partiyi temel alarak işbirliğinin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, kabine toplantısında ABD'deki 2026 ara seçimlerinde Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lee, ABD'deki ara seçimlerin dış çevrede değişime yol açabileceğine işaret ederek, yetkililere, bu durumun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çabalama talimatı verdi.

ABD ile Güney Kore arasındaki "güven ve işbirliği" temelini güçlendirmeye yönelik çabaların önemini vurgulayan Lee, ikili diplomatik ve güvenlik anlaşmalarının uygulanması gerektiğini kaydetti.

Lee, "Bu hedefte Güney Kore'nin ABD yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürürken işbirliği için Kongrede iki partili temel oluşturulmalı, eyalet hükümetleri ve ekonomi sektörüyle olan iletişimin kapsamı genişletilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Donanmadaki korsanlıkla mücadele biriminin görev alanının genişletilmesine kabineden onay

Öte yandan, kabine toplantısında Güney Kore'nin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma biriminin görev alanının Hürmüz Boğazı yakınlarına kadar genişletilmesine ilişkin parlamentonun onayını talep eden yasa tasarısı onaylandı.

Kabinenin onayının ardından tasarının, Ulusal Meclise sunulması bekleniyor.

Meclisin onaylaması halinde birimin görev alanının, Hürmüz Boğazı'na yaklaşık 650 kilometre uzaklıktaki Umman'ın Duqm Limanı'na kadar genişletilmesi bekleniyor.

Bu birim, şu anda Somali yakınlarında Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde faaliyetlerini sürdürüyor.

Güney Kore'de "Cheonghae" biriminin faaliyetlerini sürdürebilmesi için her yıl meclis onayı alması gerekiyor.

Kaynak: AA
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