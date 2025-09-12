Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Vize Düzenlemesi Talepleri

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG fabrikasına düzenlediği baskında vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Güney Koreli iş insanları için yeni bir vize kategorisi oluşturulması ve ülkeye özel bir vize düzenlemesi yapılması talebinde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho Hyun hafta içinde Washington'da ABD'li senatörler Todd Young, Bill Hagerty ve Andy Kim ile yaptığı toplantıda, ICE birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya 5 Eylül'de baskın düzenleyerek Güney Koreli işçileri gözaltına almasını görüştü.

Toplantıda, bu gibi durumların bir daha yaşanmaması için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Cho, özellikle Güney Koreli iş insanları için yeni bir vize kategorisi oluşturulması başta olmak üzere ülkeye özel bir vize düzenlemesi yapılması konusunda ABD Kongresinin desteğini istedi.

Senatörler ise vize düzenlemesi konusundaki adımların memnuniyetle karşılandığını belirterek, bunun için yasal konularda destek vermeyi taahhüt etti.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.

Bir haftanın ardından dün serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ise ülkelerine bugün dönmüştü.