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Güney Afrika, Çin'e kiraz ihracatını açan protokolü memnuniyetle karşıladı

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Güney Afrika, Çin'e kiraz ihracatını açan protokolü memnuniyetle karşıladı
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Güney Afrika hükümeti, kirazların Çin pazarına girişine imkan veren pazar erişim protokolünü memnuniyetle karşıladı. Bakan Khumbudzo Ntshavheni, anlaşmanın üreticilere büyük bir pazar erişimi sağlayacağını ve 600'den fazla istihdam yaratacağını belirtti.

JOHANNESBURG, 30 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, ülkede üretilen kirazların Çin pazarına girişine imkan veren pazar erişim protokolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi ülkenin tarım sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Söz konusu pazar erişim protokolü, 8 Eylül'de Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 9. Çin-Afrika Sağlık ve Bitki Sağlığı Konulu Bakanlar Toplantısı sırasında Güney Afrika Tarım Bakanı Willie Aucamp ile Çin Gümrük Genel İdaresi temsilcisi arasında imzalandı.

Bakan Khumbudzo Ntshavheni, salı günü Pretorya'da düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşma, Güney Afrikalı üreticilere dünyanın en büyük kiraz pazarlarından birine erişim imkanı sunuyor" dedi. Ntshavheni, Çin'in 2025 yılında 3,3 milyar ABD doları değerinde yaklaşık 586.900 ton kiraz ithal ettiğini belirtti.

Ntshavheni ayrıca ihracat protokolünün tarımsal yatırımları teşvik etmesini, iç ekonomik büyümeyi artırmasını ve Batı Kap ve Free State eyaletleri gibi başlıca üretim bölgeleri başta olmak üzere kiraz değer zincirinde 600'den fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağını ifade etti.

Ntshavheni, "Bu, Güney Afrika'nın tarımsal ihracatını genişletme ve uluslararası pazarlarını çeşitlendirme yönündeki daha kapsamlı adımlarının bir parçasıdır" dedi. Ntshavheni, anlaşmanın, Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkelerinden yapılacak şartlara uygun ithalatlara Çin'in uygulayacağı sıfır gümrük vergisi uygulamasıyla da aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti. Uygulama 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe girmişti.

Son yıllarda Güney Afrika'da üretilen turunçgiller, avokado, sığır eti ve şarap gibi çeşitli tarım ürünleri Çin pazarına giriş imkanı buluyor. Bu, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomik ilişkiler ve ikili ticari işbirliğinin derinleştiği anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua
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