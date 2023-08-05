Güneş Patlaması ve Etkileri

İlkokulda hep nasıl öğrendik: Güneş Dünya ve diğer gezegenleri ısıtır. Dev bir yıldızdır ve içerisinde devasa ölçekte enerji barındırmaktadır. Güneş'e yaklaşmak imkansızdır çünkü yaklaşmayı başarabilen her şeyi yakar. Fakat birçok kişi Güneş patlamalarından ve etkileri konusunda fikir sahibi değil. İşte bu tehlikeli patlamalardan biri geçtiğimiz günlerde kaydedildi. Güneş patlaması ve detayları haberimizde…

2 yıl önce patlama yaşandı fakat bugün fark edildi!

Güneşin yararlarının yanında tehlikelerini de düşündüğünüzde, aklınıza büyük olasılıkla ilk olarak küresel iklim değişikliği tehdidi geliyor. Ancak Güneş aktif bir yıldız ve sadece sabit bir ısı ve radyasyon akışı pompalamakla kalmaz, bazen Dünya üzerinde ciddi etkileri olabilecek devasa püskürmeler yayar. Bilim adamları yakın zamanda, yalnızca Dünya'da değil aynı zamanda Ay ve Mars'ta da tespit edilebilen böyle bir güneş olayı bildirdiler.

Koronal kütle atımı olarak adlandırılan güneş olayı, 28 Ekim 2021'de meydana geldi. Güneşin yüzeyinden önemli miktarda plazma patladı ve Güneş sisteminden geçerken hem Dünya'ya hem de Mars'a ulaşacak kadar yayıldı. 150 milyon mil uzaklıkta gerçekleşen olay NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) SOHO güneş misyonu dahil olmak üzere çeşitli uzay araçları tarafından görüntülendi.

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Bu Güneş patlaması Dünya'ya çok yakın bir yerde yaşanmış olsaydı muhtemelen mavi gezegenimiz için yok olma sinyalleri çalıyordu. Çünkü Güneş tarafından yayılan radyasyon ve yüksek enerji etrafındaki canlılar için yaşama imkanı vermiyor. Fakat hem aradaki mesafe hem de Dünya'nın manyetik alanı sayesinde bu radyasyondan korunuyoruz. Eğer uzayda çalışan bir astronotsanız şu sıralar büyük bir radyasyon tehlikesi sizi bekliyor.

Bu radyasyonun insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak oldukça önemlidir, çünkü uzay ajansları Ay veya Mars gibi alçak Dünya yörüngesinin çok dışına seyahat eden mürettebatlı misyonları planlamaktadır. Radyasyon ayrıca uyduları etkileyebilir ve uzay havası adı verilen bir olguda iletişim üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.