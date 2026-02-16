Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2026

Bugün Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik etkinlikler gerçekleşecek. AK Parti genel başkan yardımcıları çeşitli programlar düzenlerken, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Bakanlığı önemli veriler açıklayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını, Organize Sanayi Bölgesi'ni ve eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın kabrini ziyaret edecek, Ulubey ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Uşak/12.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin basın toplantısı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, İtalya'nın Juventus ekibiyle yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı ilk maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/13.00)

4- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve bir oyuncusu, Galatasaray ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı ilk maçı öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/20.45)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında, İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.00)

6- Anadolu Ajansının da dahil olduğu ve Balkan ülkeleri ulusal ajanslarının katılımıyla düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" anketinin ödül töreni, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

(Sofya/17.00)

