Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı Ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak, Mirziyoyev ile ikili görüşme sonrası Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, anlaşmaların imza töreni, ortak hitap, Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" merasimi, Hatay'da inşa edilen konutların açılışı ile 5 depremzedeye elden anahtar teslim törenine katılacak ve resmi yemeğe iştirak edecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.30/18.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
