Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/17.00)

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Sabri Sarıoğlu maç sonunda ateş püskürdü: Böylesini görmedim

Maç sonunda ateş püskürdü: Böylesini görmedim, yazık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.