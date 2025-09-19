GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e iştirak edecek.
(İstanbul/14.30/17.00)
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel