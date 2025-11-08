GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılacak.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ordu/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'nde Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından düzenlenen "Hikayenin Geri Kalanı" fotoğraf sergisinin Rami Kütüphanesi'ndeki açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Karabük/12.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Balıkesir ve Manisa il kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/10.00/Manisa/12.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Söz Gençlikte" programına katılacak.

(Afyonkarahisar/20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliğini ve esnafı ziyaret edecek, SERKA ile DAP Projeleri Toplu Açılış Töreni ve Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Iğdır Valiliğini ziyaret ederek sanayicilerle buluşacak, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

((Ağrı/10.10/10.50/11.30/12.30/Iğdır/14.15/15.25)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Rize STK Buluşması" programına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Medya Buluşması'na ve Gazipaşa Yat Limanı açılış törenine katılacak.

(Antalya/14.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Riyad 09.00/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Göztepe ve Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/14.30/Trabzon/17.00/İstanbul/Antalya/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına, Özbelsan Sivasspor-Manisa FK, Bandırmaspor-Boluspor, Sakaryaspor-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Balıkesir/13.30/Sakarya/16.00/Diyarbakır/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 12. haftasında Beyaz Grup maçları oynanacak, Kırmızı Grup maçları 2 karşılaşmayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 10. haftası, gruplarda yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta müsabakaları yapılacak. Derbi karşılaşmasında Galatasaray GAİN ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom-Karşıyaka ve TOFAŞ-Bursaspor Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Ankara/16.00/Bursa/20.30)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor, Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA, Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla sona erecek.

(Kocaeli/Ankara/14.00/Mersin/16.00/İstanbul/18.00)

9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 4 müsabakayla devam edilecek.

10- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci maçını İran ile oynayacak.

(Riyad/16.00)

11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor, Altınpost Giresunspor- Ankara Hentbol, Beşiktaş-Güneysu ve Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00/Giresun/İstanbul/17.00/Muğla/18.00)

***

