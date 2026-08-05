Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo ile görüşecek ve iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Madrid)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak.

(Amman)

2 - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30/14.00)

3 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağında Beşiktaş'ı ağırlayacak Çekya temsilcisi Hradec Kralove'nin teknik direktörü David Horejs ile bir oyuncusu, Malsovicka Arena'da basın toplantısı yapacak.

(Hradec Kralove/15.00/17.00)

4 - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turnuvası yarı finalinde Fenerbahçe ArsaVev, Ukrayna'nın Metalist 1925 takımıyla Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadı'nda karşılaşacak.

(Leuven/14.00)

5 - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

6 - Basketbol 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları oynanacak. Türkiye, bu turda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Stockholm/21.45)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Süper Lig'de
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeye eklenen ve çıkan isim

Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeden çıkarılan isim
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! Sonuç epey sürpriz
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü