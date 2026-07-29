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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Temmuz 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran hattında saldırılar dursa da gerilimin sürdüğü bölgede, arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak.

(Zabrze/21.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve bu ülkeye gidecek.

(İstanbul/10.30/15.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'e konuk olacakları rövanş maçı öncesi Arena Herning'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Herning/20.30)

4- Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk olacakları rövanş maçı öncesi Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanına burada çıkacak.

(Turku/18.00/18.30)

5- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir'i ağırlayacak Finlandiya temsilcisi Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara ve bir oyuncusu, Veritas Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Turku/10.25/11.00)

6- Galatasaray Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

7- Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 75. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

(İstanbul/11.30)

8- Voleybol Erkekler 2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı Çin'de başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak. Günün diğer çeyrek final müsabakasında Japonya ile Çin karşı karşıya gelecek.

(Ningbo Beilun/10.00/14.30)

9- Basketbol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na son 16 turu maçlarıyla İtalya'da devam edilecek. Türkiye, bu turda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

(Trentino/21.30)

10- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde röportaj yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA
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