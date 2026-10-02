GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Girne)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mart Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Artvin Merkez Camisi'nde cuma namazını kılacak, Artvin mitingine iştirak edecek.

(Rize/07.50/Artvin/12.07/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim Çevre Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu Programı açılışına, 41 Yıllık Evli Çiftlere Umre Projesi kapsamında kura çekimine, Dünyayı Dönüştüren Çocuklar Programı'na, Birlikte Mümkün 2026 Programı'na

katılacak, İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaat sahasında incelemelerde bulunacak, Ner'S Parfüm Esans Koku Mağazası Kültür Merkezi Açılışı'na ve Aile Şenliği Programına iştirak edecek.

(Gaziantep/09.30/12.15/13.30/14.30/15.10/15.35/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğini ziyaret edecek, ardından Brüksel Büyükelçiliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Brüksel)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Şuşa)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile "Eğitim İşbirliği Anlaşması" imzalayacak, ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya gelecek.

(Tiflis)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek ve 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle buluşacak, şehit ve gazi ailesi ile MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Nevşehir/11.00/12.00/13.00/13.30/14.30/16.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(Şanlıurfa/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

(Liege/21.45)

2- Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile Pendik Stadı'nda özel maçta karşılaşacak.

(İstanbul/17.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında; Beşiktaş, İspanya temsilcisi Barcelona'yı, Fenerbahçe Tarfin ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında, Ortahisar Belediyespor-Göztepe müsabakası oynanacak.

(Trabzon/12.00)

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Kaynak: AA