GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2025

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış törenine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve Zirve Genel Oturumu'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış törenine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve Zirve Genel Oturumu'na iştirak edecek.

(Tiran)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ada Kıbrıs Turizm Master Planı Tanıtım Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Otizm Sempozyumu ile Kuşadası Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin ?Kuşadası İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Nazik Bezmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi Açılış Töreni ile Didim Belediyesi Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aydın/10.00/14.00/15.30/16.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzin ve Samandağ Adalet Sarayları Temel Atma Töreni ile Düziçi Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Osmaniye Adalet Bakanlığı Konutları inşaat alanı ile AK Parti İl Teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Hatay/10.30/Osmaniye/14.30/16.00/17.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Kooperatifleri Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Büyük Aile Buluşmasına iştirak edecek, Gaziantep Galle Park Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi Verilmesi Programı'na, Gaziantep Aile Festivali'ne ve Mutfak Sanatları Merkezi Aile Dostu Mekan Etiketi Verilmesi programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.15/11.00/11.15/Gaziantep/13.15/14.00/1

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre Salonu'nda "2. Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cezaevleri ve Sağlık" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliğe ziyarette bulunacak, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Sinop/09.45/10.30/11.40/12.10)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Yedigöze Sulama Projesi'nde incelemelerde bulunacak, Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi Altyapı İnşaat Başlangıcı ve AR-GE Merkezinin açılışını yapacak.

(Adana/10.30-15.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı motorlu kara taşıtları ve konut satış istatistiklerini, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2024 yılına yönelik "İstatistiklerle Gençlik" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ve ilk çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Polonya'da başlayacak. Yarı final ilk maçında Halkbank, İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/21.00)

2- Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası, Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı konuk edecek.

(Muğla/19.00)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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