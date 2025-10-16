Bakanlar Ve Önemli Toplantılar Bugün

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak. Yılmaz, Arnavutluk'ta İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/Tiran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile ikili görüşmede bulunacak, Türk Şehitliği'ni, Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliğini ve Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edecek.

(Bükreş)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" paneline katılacak.

(İstanbul/14.30)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Ümraniye ve Ataşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "?5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" paneline katılacak.

(İstanbul/16.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve ortak deklarasyonu duyuracak.

(İstanbul/12.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SEECP Katılım Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Toplantısı'na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Sofya)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksi, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

7- 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi yapılacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Numan Efendi Kütüphanesi'nin açılışına iştirak edecek, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda incelemede bulunacak, "Zamanın Yankısı Nefes Konseri"ni izleyecek, Divriği Tarihi Arasta Çarşısı ve Hüma Hatun Sokağı ile Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Sivas/10.00-16.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında; D Grubu'nda Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini ağırlayacak, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Valensiya/20.15)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında; E Grubu'nda Emlak Konut, Letonya'nın TTT Riga, J Grubu'nda ise Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ilk maçında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Nagykanizsa/20.00)

