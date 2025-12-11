Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2025

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılacak, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.

(Aşkabat)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi", "Dijital İkiz Dönüşüm Projesi Lansmanı" ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.30/16.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD 6. MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması programına katılacak.

(İstanbul/13.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ???????ticaret görüşmeleri gerçekleştirecek, ABD Ticaret Odası ve iş dünyasıyla buluşacak, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşecek.

(Washington)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Kasımpaşa-Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.30)

3- Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Boluspor karşılaşacak.

(Adana/14.30)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.

(Monako/21.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Belgrad derbisinde Partizan ile Kızılyıldız, Belgrad Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/22.30)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta iki maçla başlayacak.

