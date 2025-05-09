GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Van/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Mahallesi şantiyesinde basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fenerbahçe Khalkedon'da şehit aileleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisiklet Yarışları ve Halk Bisiklet Festivali'ne katılacak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Akademisi Programı ve AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Güney Çevre Yolu'nda incelemede bulunacak ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/11.00/13.00/16.00/18.30)

2- Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'in ilk gün etkinlikleri, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Sakaryaspor-Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/16.00/16.00/16.00/Adana/Malatya/Sakarya/Balıkesir/Şanlıurfa/Ankara/Kocaeli/ 16.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket Divissa, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko ve Bursaspor Yörsan-Darüşşafaka Lassa karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü ve son maçında MKE Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/20.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Ortahisar Belediyespor, Görele Belediyespor'u ağırlayacak.

(Trabzon/19.00)

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