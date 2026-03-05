GÜNDEM / 5 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar yapacak.

(Ankara/18.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda rektörlerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış programı ile Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na iştirak edecek.

(Kocaeli/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD-İHH iftarına katılacak.

(Uşak/15.00/15.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Gençlik İftarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Bayburt İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bayburt Teşkilat Vefa İftarı'na katılacak; Gümüşhane İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, il teşkilatıyla sahur programında yer alacak.

(Bayburt/16.00/18.00/Gümüşhane/22.00/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yetim çocuklar ile iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/19.06) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında, İstanbul'da faaliyet gösteren Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Polonya temasları kapsamında Varşova Tatar Camisi'nde düzenlenecek halk iftarına katılacak. ???????

(Varşova)

8- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları sona erecek; Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakaları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/İzmir/Muğla/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Medicana ise Slovenya'nın ACH Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Lübliyana/22.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasından Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

***

