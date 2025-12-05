GÜNDEM / 5 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel'de düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret edecek, Şehircilikte Kadın ve Aile Politikaları Paneli'ne, Halkbank Gençiz Zirvesi 2025 programına katılacak.

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, Of Adalet Sarayı temel atma törenine, Araklı Adliyesi açılışına katılacak, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı'na katılacak, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile ikili görüşmede bulunacak.

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ambulans dağıtım törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'da "Enerji Alanında Büyük Projelere Start Verme ve İnşaatını Başlatma" etkinliğine katılacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ta Dünya Su Kongresi'ne iştirak edecek.

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'na katılacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırık Tünel Şantiyesi'nde brifing alacak, inceleme ve basın açıklaması yapacak, Dallıkavak Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci gününde temaslarına devam edecek.

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürecek.

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam edecek.

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışına katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Halkbank Gençiz Zirvesi'nin açılışına iştirak edecek.

2- FIFA Dünya Kupası grup kuraları, ABD'deki Kennedy Center'da düzenlenecek törende çekilecek.

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

4- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Samsunspor müsabakasıyla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Trabzonspor-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dokuzuncu haftasında B Grubu'nda, Beşiktaş GAİN, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırlayacak.

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor maçıyla başlayacak.

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Beşiktaş-Altınpost Giresunspor maçıyla başlayacak.

