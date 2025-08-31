GÜNDEM / 31 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ile "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na iştirak edecek.

(Sinop/19.00/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle tamamlanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de düzenlenecek.

(Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor, Trabzonspor-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/İstanbul/19.00/Trabzon/Antalya/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor-Sivasspor, Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Serikspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00/Adana/Antalya/21.30) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in ikinci haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00)

4- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on beşinci ayağı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Zandvoort/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.