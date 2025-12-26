GÜNDEM / 26 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe ziyarette bulunacak, Adalet Sarayı temel atma törenine iştirak edecek, Bartınlılar Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.

(Karabük/12.15/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" eğitim programına katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, medya temsilcileriyle bir araya gelerek, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları anlatacak.

(Hatay/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Düziçi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/10.30/11.00/14.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin 8. Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ticaret Odasına, Şehit Kamil Belediyesine, Halı İhracatçıları Birliğine, Şahinbey Belediyesine, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.40-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Hendek Meslek Yüksek Okulu yeni hizmet binasının açılışını yapacak, BALSU firmasına ziyaret gerçekleştirecek ve Prototip Üretim Tesisi tanıtımına katılacak, Sakarya Teknokent AR-GE binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine iştirak edecek, Bilim Merkezi imza törenine katılacak ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Sakarya/10.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda inceleme ve basın açıklaması yapacak, İskenderun-Antakya Otoyolu şantiyesini ziyaret edecek, 6. Bölge Deprem Konutları yollarında, Habibi Neccar Kavşağı ile Defne Deprem Konutları yollarında incelemelerde bulunacak.

(Hatay/12.00/14.00/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin tanıtımına yönelik mini dizi stratejisinin basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

***

