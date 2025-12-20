Haberler

GÜNDEM / 20 Aralık 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Edirne/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ???????Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Konya İl Tanıtım Günleri'ne, "Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar Çalıştayı"nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Caddesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi isale hattı açılışı ile İslahiye Sanayi Sitesi anahtar teslim törenine, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açılış törenine katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor-Kayserispor, Eyüpspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Ç.Rizespor maçları yapılacak.

(Konya/14.30/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Iğdır FK-Sivasspor, Bandırmaspor-Erzurumspor, Boluspor-Pendikspor, Manisa FK-Keçiörengücü müsabakalarıyla devam edecek.

(Iğdır/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gain-TOFAŞ ve Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Beşiktaş BOA-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor-Halkbank, Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-Gaziantep Gençlik Spor, Ziraat Bankkart-İBB Spor, İstanbul Gençlik-Altekma ve Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Kocaeli/14.00/Antalya/14.30/Ankara/14.00/17.00/İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Rize Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta 1 maçla, Beyaz Grup'ta 18. hafta 3 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

8- Nesine 3. Lig'in 15. haftasında gruplarda 8 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA
