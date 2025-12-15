Haberler

GÜNDEM / 15 Aralık 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Üç Kademe Buluşma Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim ile inşaat üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanlığınca, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı yapılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın son maçında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 17'nci haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18'inci haftanın son maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: AA
