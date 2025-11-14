GÜNDEM / 14 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarına ziyarette bulunacak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile görüşecek, ?Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirecek, ?Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelecek, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Lefkoşa/12.15-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Şehitlerimizi uğurluyoruz

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cuma vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Tekirdağ/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde, "İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü" konulu Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 3. Konferansı düzenlenecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynanacak beşinci maç öncesi Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'ye konuk olacakları beşinci maç öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek; Bulgaristan, maçın hazırlıklarını yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.00/Bursa/18.15/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında Ukrayna'yı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin on birinci haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle Antalya'da karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'da devam edilecek.

(Riyad) (Fotoğraflı)

***

