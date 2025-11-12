GÜNDEM / 12 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapacak, AK Parti Berlin Temsilcilik Ofisi'nde STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından enkazın bulunduğu bölgede kaza kırım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(Bakü/Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını ağırlayacak, Türk Telekom ise Litvanya'nın Lietkabelis ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Panevezys/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, G Grubu'nda Mersin Spor, İspanya'nın Unicaja ekibini ağırlayacak.

(Mersin/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu beşinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK ekibini konuk edecek.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta müsabakaları oynanacak.

(Fotoğraflı)

6- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

(Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.