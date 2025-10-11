GÜNDEM / 11 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na başkanlık edecek, sivil toplum kuruluşları ile buluşma programı ve akşam yemeğine katılacak.

(Rize/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ile Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı'nda yer alacak, KKTC'de Ulusal Birlik Partisinin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.40/Lefkoşa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğine, Yeşilay Çocuk Müzikali'ne, Aile Festivali'ne, Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/12.00-14.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ziyarette bulunacak, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Açılış Töreni ile Hacıbektaş Veli Üniversitesinde "Kim Var" sanat etkinliğinde yer alacak.

(Nevşehir/10.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne iştirak edecek.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısı ile 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılacak.

(Kocaeli/11.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.

(Sofya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Norveç Futbol Federasyonu tarafından tüm gelirinin Gazze için bağışlanacağı duyurulan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek.

(Oslo/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta, 2 karşılaşmayla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig'in 6. haftası, gruplarda oynanacak 10 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Bahçeşehir Koleji-Mersinspor, TOFAŞ-Türk Telekom ve Trabzonspor-Bursaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/Trabzon/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ müsabakasıyla başlayacak.

(Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu, Zerenspor-VakıfBank karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kuzey Makedonya'nın GRK Tives ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Rize Belediyespor-Depsaj Enerji, Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Giresunspor, Spor Toto-Güneysu ve Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/13.00/İstanbul/16.00/19.00/Ankara/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

12- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında superpole ve ilk yarış yapılacak.

(Alcabideche/13.00/16.00) (Fotoğraflı)

13- Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulması sonrası Galatasaray Lisesi'nde etkinlikler tamamlanacak.

(İstanbul/10.00/10.45/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

