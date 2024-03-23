Gümüşhane'de Yamaçtan Kopan Kaya Parçası Bir Otomobile Zarar Verdi
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası bir otomobile zarar verdi.
Hasanbey Mahallesi Şeref Akdik Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobile ve bölgede bulunan çöp konteynerlerine çarptı.
Maddi hasar meydana gelen olayla ilgili araç sahibi Burak Saraç'ın müracaatı üzerine işlem yapıldı.
Mahallesi sakinlerinden Metin Saraç, erken saatlerde gürültüye uyandıklarını belirterek, "Kayalar gelmiş, arabamıza vurmuş. Trafik polisine haber verdik, tutanak tuttular." dedi.