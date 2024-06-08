Gümüşhane'de park halindeki otomobil yandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde Hayrullah L'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
İlçe merkezinde Hayrullah L'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.