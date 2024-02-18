Gümüşhane'de köy konağında çıkan yangın söndürüldü

Gümüşhane'de, 2 katlı köy konağında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Merkeze bağlı Şephane köyünde, muhtarlığın da bulunduğıu 2 katlı köy konağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.