Gümüşhane'de köy konağında çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'nin Şephane köyünde bulunan 2 katlı köy konağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bina hasar gördü.
Gümüşhane'de, 2 katlı köy konağında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Merkeze bağlı Şephane köyünde, muhtarlığın da bulunduğıu 2 katlı köy konağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.