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Gümüşhane'de İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gümüşhane'de Vali Alper Tanrısever başkanlığında mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sektör ve kurum temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gümüşhane'de mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı, Vali Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda sektör ve kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Vali Tanrısever, toplantı sonrası gazetecilere, mesleki eğitime önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mesleki eğitimde gençlerimize destek verilmesi ve kollarına altın bilezik takılması hepimizin vazifesi olmalıdır. Topyekun bu işin altına elimizi koymamız lazım. Bunu gerçekleştirirken de çocuklarımızın ve gençlerimizin tırnağına zarar gelmesini önlemeliyiz. Bu kapsamda gerek ülkemizde gerekse Gümüşhane'mizde iş sağlığı ve güvenliği hususunda farkındalık oluşturmalıyız. Çocuklarımızı nitelikli personel, nitelikli çalışan haline getirmemiz lazım. Çocuğumuz okuldan mezun olduğu vakit iyi bir kaynak ustası olsun. Koluna altın bileziğini taksın, istediği firmada çalışsın."

Kaynak: AA / Güncel

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