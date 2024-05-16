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Gümüşhane'de çatıdan düşen işçi tedavi altına alındı

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Gümüşhane'de bir oto servisinin çatısına reklam ölçüsü almak için çıkan işçi, çatının kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de çatıdan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir oto servisinin çatısına reklam ölçüsü almak için çıkan Murat Kartal (27), bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kartal, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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