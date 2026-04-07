Gümüşhacıköy OSB'nin kuruluş yeri onaylandı

Güncelleme:
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için kuruluş yerinin tamamlandığını bildirdi.

Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi OSB'nin kuruluş yerinin onaylandığını belirterek, artık etüt ve altyapı çalışmalarına geçildiğini belirtti.

İlçenin lojistik avantajlarına dikkati çeken Çilez, Samsun Limanı'na yakınlık ve ulaşım ağları sayesinde bölgenin sanayi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Altyapı sürecinde yol, su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarının yapılacağını anlatan Çilez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Sanayi yatırımlarının istihdamı artıracağına dikkati çeken Çilez, "Hedefimiz göçü tersine çevirmek, gençlerimizin kendi memleketinde iş bulmasını sağlamak." dedi.

Çilez, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek