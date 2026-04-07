Gümüşhacıköy OSB'nin kuruluş yeri onaylandı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) için kuruluş yerinin tamamlandığını bildirdi.

Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi OSB'nin kuruluş yerinin onaylandığını belirterek, artık etüt ve altyapı çalışmalarına geçildiğini belirtti.

İlçenin lojistik avantajlarına dikkati çeken Çilez, Samsun Limanı'na yakınlık ve ulaşım ağları sayesinde bölgenin sanayi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Altyapı sürecinde yol, su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarının yapılacağını anlatan Çilez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Sanayi yatırımlarının istihdamı artıracağına dikkati çeken Çilez, "Hedefimiz göçü tersine çevirmek, gençlerimizin kendi memleketinde iş bulmasını sağlamak." dedi.

Çilez, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.