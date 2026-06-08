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Amasya'da doğaseverlerden A Milli Takım'a destek yürüyüşü

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Gümüşhacıköy Doğaseverler Grubu, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım'a destek için Taşan Dağı'na Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Gümüşhacıköy Doğaseverler Grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Takım'a destek amacıyla Taşan Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Taşan Dağı zirvesine yürüdü.

Grup üyelerinden Cahide Erzurum, yürüyüşün milli takıma destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bugün Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu olarak takımımıza destek için yürüdük. Tüm kalbimizle yanlarındayız." dedi.

Göksu Demir de Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarı dileklerini ileterek, "Gümüşhacıköy'den Taşan Dağı'na bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü milli takımımıza armağan ediyoruz. Kalbimiz sizinle. Başarılar diliyor, kupayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğaseverler, zirvede Türk bayrakları açarak hatıra fotoğrafı çektirdi ve milli takıma destek mesajlarını yineledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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