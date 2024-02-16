Gümüşhacıköy'de Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin güvenli ve huzurlu şekilde gerçekleşmesi için seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Büyükkaymakcı, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin demokrasi için önemine değindi.

Seçimlerin huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilere önemli görevler düştüğünü belirten Büyükkaymakcı, azami dikkat gösterilmesini istedi.

Delak ve Kurtcu da seçim güvenliğine yönelik alınan tedbirleri anlattı.

Siyasi parti temsilcileri ise seçim süreciyle ilgili görüşlerini dile getirdi.