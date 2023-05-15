Gültekin Uysal: 'Her Bir Vatandaşımızın Sandığa Giren Oyuna Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına sebep olan oyun işliyor ve matbu itiraz dilekçeleri ile Millet İttifakı’nın ve adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüksek olduğu yerlerde sandıklara itiraz ediliyor. Maksat belli; algıyı yönetip sandıklarda kendi lehlerine 'kazandık' mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak. Seçim araçları ile sokaklarda attıkları turlar da bunun için. Her bir vatandaşımızın sandığa giren oyuna sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına sebep olan oyun işliyor ve matbu itiraz dilekçeleri ile Millet İttifakı'nın ve adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüksek olduğu yerlerde sandıklara itiraz ediliyor. Maksat belli; algıyı yönetip sandıklarda kendi lehlerine 'kazandık' mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak. Seçim araçları ile sokaklarda attıkları turlar da bunun için. Her bir vatandaşımızın sandığa giren oyuna sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal'ın saat 23.31'de yaptığı açıklama şöyle:

"Sandık pratiği bilenler anlayacaktır; İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına sebep olan oyun işliyor ve matbu itiraz dilekçeleri ile Millet İttifakı'nın ve adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüksek olduğu yerlerde sandıklara itiraz ediliyor. Maksat belli; algıyı yönetip sandıklarda kendi lehlerine 'kazandık' mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak. Seçim araçları ile sokaklarda attıkları turlar da bunun için. Her bir vatandaşımızın sandığa giren oyuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Yoğun 'yavaşlatma + yıldırma + manipüle etme' çabalarına rağmen 13. Cumhurbaşkanı'mız, seçimin birincisi olarak açıklanacaktır."