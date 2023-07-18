Gülnar'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan ve bugün yeniden alevlenen orman yangını, büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan ve bugün yeniden alevlenen orman yangını, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde 16 Temmuz günü çıkan ve 20 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan orman yangını, bugün yeniden alevlendi. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.