Guatemala Büyükelçisi Recinos, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçim Yaptı

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Recinos, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Katliamın izleri" fotoğrafını seçen Recinos, "Bu fotoğraf devasa bir mezarlığı gösteriyor. İnsanlık bu tür katliamları önlemek için ne gerekiyorsa yapmalı." ifadelerini kullandı.

Recinos, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadeleyi konu alan Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" başlıklı karesine oy vererek, kendi ülkesinin de yangınlarla mücadele ettiğini belirtti.

"Haber" kategorisinde, Filistinlilerin yaşadığı çadır kentte iki çocuğu gösteren Belal Khaled'in "Bayram" adlı karesini tercih eden Recinos, yerlerinden edilen ve çadırlarda kalan insanların yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

Recinos, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Gece buluşması" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Şov zamanı" adlı fotoğrafını seçen Recinos, "Bir fotoğraf 1000 kelimeden fazlasını anlatır. Verdikleri emekler için tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ederim." dedi.