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GTO bünyesinde Mali Müşavirler Ofisi açıldı

GTO bünyesinde Mali Müşavirler Ofisi açıldı
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Gebze Ticaret Odası (GTO) bünyesinde, üyelerin mali ve vergisel konularda bilgi alabilmesi amacıyla Mali Müşavirler Ofisi açıldı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) bünyesinde, üyelerin mali ve vergisel konularda bilgi alabilmesi amacıyla Mali Müşavirler Ofisi açıldı.

GTO'nun Güzeller Mahallesi'ndeki hizmet binasında, Kocaeli Serbest Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği işbirliğiyle oluşturulan ofisin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Serbest Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği Başkanı İzzet Türlü, mali müşavirler ve GTO Meclis üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Aslantaş, odaların temel görevinin üyelerine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Üyeler için bilgi ve zamanın önemli olduğunu belirten Aslantaş, ofisin işlemlerin daha hızlı ve kolay yürütülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türlü de GTO ile işbirliği kapsamında açılan ofisin üyeler, mali müşavirler ve kamu açısından kolaylık sağlayacağını söyledi.

Özellikle sicil işlemleri sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiğini belirten Türlü, "Bu çalışma alanı hem üyelerimizi hem meslektaşlarımızı hem de kamu tarafının iş yükünü hafifletecek, hızlı ve kaliteli hizmet sağlayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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