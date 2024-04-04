Göztepe-Altay Maçında Yaşanan Olaylara İlişkin Yargılama Devam Ediyor

Spor Toto 1. Lig'de 2022 yılının 15. haftasındaki Göztepe- Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık katılmadı. Sanık avukatı ve kaleci Ozan Evrim Özenç duruşmada hazır bulundu.

Kaleci Özenç, maçta çıkan olaylar nedeniyle sahanın karıştığını ve olayı görmek için futbolcu arkadaşlarının yanına gittiği sırada başına darbe aldığını söyledi.

Özenç, bayıldığını ve başına 5 dikiş atıldığını anlatarak, "Görüntüleri sonra izledim. Olayın nasıl geliştiğini görmedim. Şikayetçi değilim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaayı hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat Aydın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "kasten yaralama" olduğu gerekçesiyle dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermiş ancak davanın en son ağır ceza mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Yargılamanın "kasten yaralama" suçundan yapılmasına karar verilmişti.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise 19 kişi tutuklanmış, daha sonra 18'i serbest bırakılmıştı. Tribüne fişek atarak taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin de aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında da dava açılmıştı.???????