Gönüllü Gençler Üzüm Hasadında Çiftçilere Destek Oldu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği gönüllü hasat etkinliği kapsamında 300 genç, sultaniye çekirdeksiz üzümleri keserek çiftçilere destek oldu. Gençler, bu etkinlik sayesinde üretimin aşamalarını öğrenme fırsatı buldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm hasadına katılan gönüllü gençler, çiftçilere destek oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bizimle üretime katıl, geleceğe iz bırak" sloganıyla başlattığı gönüllü hasat etkinliği kapsamında Manisa ve farklı illerdeki gençlik merkezlerinden 300 genç, sultaniye çekirdeksiz üzümleri özenle kesti.

Sergideki işçilere de yardım eden gençler, üretimin aşamalarını yerinde öğrendi, çiftçilerden bilgi aldı, traktörlerle üzüm sepetlerini sergi alanına taşıdı.

Etkinliğe katılan gençlerden Gizem Güney, ilk defa üzüm bağına geldiğini ve işçilere yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Güney farklı bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek bu deneyimin doğayla bütünleşmeyi, emeğe daha çok değer vermeyi öğrettiğini ifade etti.

Gönüllü gençlerden Halil Acar da üzüm salkımlarını özenle kestiğini, her gencin bu tür deneyimleri yaşaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
