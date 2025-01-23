Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurslar İle Yeni Yetenekler Kazanın

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 24 branşta ücretsiz kurs hizmeti sunuyor, her yaş grubuna hitap eden kurslar ilgi görüyor.

Sanattan spora, el becerilerinden müziğe kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslarla katılımcılara yeni hobiler edinme ve boş vakitlerini verimli değerlendirme fırsatı tanınıyor. Kurslar arasında bağlama, gitar, keman, piyano ve Türk halk müziği korosu gibi müzik eğitimlerinin yanı sıra bale, jimnastik, pilates, halk oyunları, zumba ve nefes egzersizi gibi fiziksel etkinlikler yer alıyor.

Geleneksel el sanatlarına da geniş yer verilen kurslarda yağlı boya, karakalem, el sanatları, kumlama, dikiş, mefruşat, soğuk porselen, bambu örücülüğü, örgü, takı tasarımı, iğne oyası, tel kırma ve çini gibi branşlar bulunuyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Katılımcılar, yeni yetenekler kazanırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kurslar kapsamında üretilen el emeği ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Paylaşım Noktası'na gönderiliyor. Eğitimler, belediyenin kültür merkezlerinde gerçekleştiriliyor.