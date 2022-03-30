'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü - Haberler

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'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Göktürk-1' uydusundan çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar "1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaşıldı.


'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

'Göktürk-1'in gözünden 1915 Çanakkale Köprüsü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Güncel, Haberler

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