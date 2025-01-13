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Gökan Zeybek: "Artık Araba Almak Değil, Arabayı Sürmek de Hayal"

Gökan Zeybek:
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, otoyol ve köprü ücretlerine gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli, memur ve asgari ücrete yapılan zamları anımsatan Zeybek, "Bu düzeni değiştirmek için iktidara kırmızı kart gösteren milyonlar ile birlikte yürüyecek, halkın iktidarını kurarak bembeyaz bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek otoyol ve köprü ücretlerine gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli, memur ve asgari ücrete yapılan zamları anımsatan Zeybek, "Bu düzeni değiştirmek için iktidara kırmızı kart gösteren milyonlar ile birlikte yürüyecek, halkın iktidarını kurarak bembeyaz bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlara tepkiler de gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek X hesabından yapılan zamları değerlendirdi. İktidarın, halkı yüksek enflasyona karşı yalnız bıraktığını vurgulayan CHP'li Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Köprü ve otoyol ücret zamları da asgari ücret zammını geride bıraktı. Asgari ücretliye yüzde 30, memura yüzde 11,55, emekliye yüzde 15,75 zam verilirken Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği ve yap işlet devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yüzde 43 oranında zamlandı. Artık araba almak değil, arabayı sürmek de hayal.

"Halkın iktidarını kurarak bembeyaz bir sayfa açacağız"

Kadıköy'de yaşayan bir kişinin kendi otomobiliyle Maslak'taki iş yerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden gidip gelmesinin maliyeti son köprü zammıyla birlikte aylık 5 bin TL'ye dayandı. Maslak ile Kadıköy arasındaki 18 kilometrelik mesafede bir ayda 22 gün gidiş-dönüş yolculuk yapılması halinde otomobilin kat edeceği toplam mesafe 792 kilometreyi buluyor. Dur kalklı trafikte 100 kilometrede yaklaşık 8 litre benzin yakması beklenen araç 792 kilometrede yaklaşık 64 litre benzin tüketecek. Bir litre benzinin güncel fiyatı 45,29 lira üzerinden hesaplandığında 22 günlük benzin faturası 2 bin 898 lira. Buna, 47 liradan gidiş-dönüş toplam 44 kez de köprü ücreti eklendiğinde, kendi aracıyla ayda 22 kez işe gidip eve dönen birinin yol masrafı 4 bin 966 liraya ulaşıyor.

Kısacası iktidar, halkı yüksek enflasyona karşı yalnız bırakmaya devam ediyor. Yanlış politikalarının kurbanı olarak yine halkı seçiyor; halktan tasarruf ediyor. Bu düzeni değiştirmek için iktidara kırmızı kart gösteren milyonlar ile birlikte yürüyecek, halkın iktidarını kurarak bembeyaz bir sayfa açacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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