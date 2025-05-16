Giresun ve Gümüşhane'de Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Kuruldu

Giresun ve Gümüşhane'de Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Kuruldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit'te yeni organize sanayi bölgeleri kurulduğunu duyurdu. Bu gelişme ile Türkiye'deki OSB sayısı 368'e ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit'te organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu ifade etti.

Kacır, sosyal medya hesabından söz konusu OSB'lere ilişkin paylaşımda bulundu.

Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB'lerinin şehirlere ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Kelkit Vadisi'nde kurduğumuz iki yeni bölgeyle OSB'lerimizin sayısı 368'e yükseldi." bilgisini verdi.

Kacır, Anadolu'da kalkınmanın Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerle hızlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürdüğümüz üretim hamlesiyle 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 368'e, OSB'lerde üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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