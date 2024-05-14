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Giresun'da UMKE Temel Eğitimi Gerçekleştirildi

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Giresun'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) temel eğitimi Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirildi. Eğitime 25 kursiyer ve alanında tecrübeli eğitmenler katıldı. Eğitimde teorik ve pratik uygulamalar yapıldı.

Giresun'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) temel eğitimi gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda yapıldığı belirtildi.

Eğitime Giresun'dan 22, Trabzon, Gümüşhane ve Rize'den 1'er olmak üzere 25 kursiyer ve alanında tecrübeli eğitmenlerin katıldığı aktarıldı.

Eğitimin ilk üç günü teorik ve parça beceri içerikleri, son iki günü ise 1700 rakımda saha uygulamaları ile tatbikat düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Planlama çerçevesinde yürütülen bu büyük organizasyonla UMKE ailesi genişleyerek yeni üyelerini kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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