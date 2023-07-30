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Giresun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ergenekon Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet sürücüsü Semih Öksüz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Güce ilçesine bağlı Ergenekon Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih Öksüz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kovancık deresine yuvarlandı. Kazada, sürücü Semih Öksüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Giresun Güncel Haberler

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