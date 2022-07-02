Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Giresun'da terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Giresun'da terör örgütü PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de terör örgütü PYD/ Ypg içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Cumhuriyet Giresun YPG Güncel Haberler

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