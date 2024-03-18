Giresun'da çöp sahası spor kompleksine dönüştürüldü

Giresun Belediyesi tarafından kentte bir dönem çöp depolama sahası olarak kullanılan bölge, ıslah edilerek spor kompleksine dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gedikkaya Mahallesi'nde projelendirilen alanın 40 yıllık çöp sahası olduğunu belirtti.

Islah edilecek bölgede spor kompleksi yapımı için geçtiğimiz aylarda proje başlattıklarını ifade eden Şenlikoğlu, çalışmalar kapsamında alandan 160 bin metreküp çöpün kaldırıldığını aktardı.

Şenlikoğlu, 32 bin metrekare alan üzerine uygulanan projenin 100 milyon liraya mal olduğunu kaydederek, "Proje kapsamında 20 bin metrekare yeşil alan, 9 bin 820 metrekare peyzaj alanı, 3 bin 740 metre yürüyüş yolu, futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, görevli odaları ile soyunma odaları bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yıllardır atıl durumda bulunan çöp sahasını yaşam alanına dönüştürerek Giresun halkının kullanımına sunmanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz şehrimizin ekonomik canlılığına, insanımızın hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine önemli katkıda bulunacak. Böylesine önemli bir projenin uygulanmasından özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan memnuniyetleriyle alakalı çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize ve insanımıza nefes aldıracak projelerimizin sayılarını ikinci dönemde artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da yükseltmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."