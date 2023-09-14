Giresun'da bölücü terör örgütüne ait sığınak bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait sığınak bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçe kırsalında 13 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı 2023/111 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonda, sözde Karadeniz açılım grubunca 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları olan muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayakkabı, yiyecek, kıyafet, battaniye ve mutfak gereçlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin, cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edildiği kaydedildi.