Giresun'da Atlı Okçuluk ve At Müzesi Açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Atlı Okçuluk ve At Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bozatlıoğlu Atlı Spor Kulübü Başkanı Özdemir Bozatlıoğlu tarafından Pazarsuyu mevkisinde kulübün çiftliğinde oluşturulan müzede atçılık tarihine ışık tutan eserler yer alıyor.

Müzenin açılış törenine katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, geleneksel sporları yaşatacak ve gelecekle buluşturacak Bozatlıoğlu Spor Kulübünü tebrik etti.

Kulüp Başkanı Bozatlıoğlu ise atlı okçuluk ve atçılık kültürünün Türk tarihindeki yerini vurgulayarak, bu geleneği geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kulübün at eğitmenleri tarafından atlı okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

Törene, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.