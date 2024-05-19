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Giresun'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi

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Giresun'un Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Etkinliklerde konuşmalar, şiirler okundu ve ödüller verildi.

Giresun'un Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Espiye ilçesindeki etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İlçe stadında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Gösterilerin yapıldığı etkinlik geçit törenin ardından sona erdi.

Güce ilçesindeki tören ise ilçe stadında düzenlendi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Törende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yağlıdere ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilen tören, gösterilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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